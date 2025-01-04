Александр Большунов снялся с Гонки чемпионов в Рязани

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов снялся с соревнования лучших лыжников и биатлонистов — Гонки чемпионов — по причине болезни. Об этом сообщает Союз биатлонистов России (СБР) в своем Telegram-канале.

Вместо Большунова в гонке выступит Егор Митрошин.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

6 декабря старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Большунов переболел коронавирусом.

7 декабря президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Большунова спортсменом года в России.

«Гонка Чемпионов» пройдет в Рязани 4 и 5 января. Участниками соревнований станут 40 лыжников и биатлонистов из России и Белоруссии.

Ранее олимпийская чемпионка посоветовала Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком.