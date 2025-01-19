Ислам Махачев установил абсолютный рекорд

Ислам Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано, передает «Чемпионат».

Теперь на счету Махачева пять побед в титульных поединках. Ближайшими преследователями Махачева по этому показателю являются Би Джей Пенн, Хабиб Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон, которые одержали по четыре победы в легком весе.

Поединок между Махачевым и Мойкано прошел в рамках турнира UFC 311.

Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее чемпион UFC обвинил брата Хабиба во лжи.