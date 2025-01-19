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Махачев назвал следующую цель в карьере

Боец UFC Махачев: ставлю цель стать двойным чемпионом
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Matt Davies/Global Look Press

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что ставит перед собой цель стать двойным чемпионом, передает Sport24.

«Я не уйду из этого спорта, пока не получу второй чемпионский пояс. Моя цель сейчас — стать двойным чемпионом. Когда придет время, хочу стать двойным чемпионом», — сказал Махачев.

19 января Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано.

Теперь на счету Махачева пять побед в титульных поединках. Ближайшими преследователями Махачева по этому показателю являются Би Джей Пенн, Хабиб Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон, которые одержали по четыре победы в легком весе. Поединок между Махачевым и Мойкано прошел в рамках турнира UFC 311.

Ранее Махачев одолел Ренато Мойкано в первом раунде и защитил пояс чемпиона UFC.

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