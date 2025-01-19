Большунов упал за километр до финиша и закончил гонку пешком

Лыжник Александр Большунов занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который прошел в Казани.

Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Большунов снялся с Гонки чемпионов.