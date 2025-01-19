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Экс-футболист «Спартака» Самедов: хотелось бы увидеть поединок Махачева и Царукяна

Экс-футболист Самедов поздравил Махачева с победой над Мойкано
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РИА Новости

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов поздравил Ислама Махачева с победой над Ренато Мойкано на турнире UFC 311, передает «ВсеПроСпорт».

«Могу только поздравить Ислама с уверенной победой. Жаль, что Царукян снялся. Этот супербой все ждали. Выходить с повреждением на такого бойца как Ислам было бы неправильно. Царукян принял правильное решение», — сказал Самедов.

Теперь на счету Махачева пять побед в титульных поединках. Ближайшими преследователями Махачева по этому показателю являются Би Джей Пенн, Хабиб Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон, которые одержали по четыре победы в легком весе.

Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее Умару Нурмагомедову отказали в реванше против Мераба Двалишвили.

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