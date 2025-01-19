Нурмагомедову отказали в реванше против Двалишвили

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отказал Умару Нурмагомедову в реванше против Мераба Двалишвили, передает Sport24.

«Нет, титульника не будет. Он съезжает обратно в претенденты. Я не хочу, чтобы кто-то дрался травмированным. Это уже случалось неоднократно. Проводили консультации с врачами и другими специалистами», — сказал Уайт.

Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

В главном поединке вечера Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее Махачев рассказал о реакции Хабиба на поражение Умара Нурмагомедова.