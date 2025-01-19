Вице-президент АСА: Умар Нурмагомедов оказался сыроват

Вице-президент АСА Бадаев о поражении Умара Нурмагомедова: он оказался сыроват

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о поражении Умара Нурмагомедова от Мераба Двалишвили на турнире UFC 311, отметив, что боец оказался сыроват, передает Sport24.

«Умар еще находится в стадии становления. Парень еще сыроват, хотя и достаточно техничен. Мераб оказался более матерым. Умар был интереснее своей изобретательностью», — сказал Бадаев.

Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

В главном поединке вечера Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее Ислам Махачев установил абсолютный рекорд.