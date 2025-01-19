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Махачев рассказал о реакции Хабиба на поражение Умара Нурмагомедова

Махачев: Хабиб расстроился из-за поражения Умара Нурмагомедова
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Антон Денисов/РИА Новости

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, что Хабиб Нурмагомедов расстроился из-за поражения Умара Нурмагомедова в поединке против Мераба Двалишвили, передает «Чемпионат».

«Как себя чувствовал Хабиб после боя Умара? Конечно, он был расстроен, скажу, как есть. Он сказал мне сфокусироваться на своём бое. Наверное, сейчас он поехал с Умаром в больницу», — сказал Махачев.

Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

В главном поединке вечера Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

Ранее российский боец поздравил грузина Двалишвили с победой над Нурмагомедовым.

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