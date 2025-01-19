Российский боец поздравил грузина Двалишвили с победой над Нурмагомедовым

Боец Петр Ян поздравил Двалишвили с победой над Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян поздравил в своих соцсетях Мераба Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311.

«Поздравляю машину Двалишвили, это было впечатляюще. Не могу дождаться, когда мы снова это сделаем», — написал Ян.

Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

В главном поединке вечера Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано.

Поединок прошел в рамках турнира UFC 311.

Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC.