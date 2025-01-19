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Грузинский боец UFC Махачеву: если я захочу, я могу вырубить тебя

Грузинский боец UFC Топурия бросил вызов Махачеву
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Илия Топурия в своих соцсетях бросил вызов россиянину Исламу Махачеву.

«Если я захочу, я могу вырубить тебя. Я сделаю так, что это будет выглядеть легко. До скорой встречи», — написал Топурия.

«Топурия меня финиширует? Столько соперников, и все хотят финишировать меня в первом-втором раунде. Я же сказал, делайте вес в 70 кг, заходите в клетку и посмотрим, кто кого финиширует», — ответил на вызов Махачев.

19 января Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано.

Теперь на счету Махачева пять побед в титульных поединках. Ближайшими преследователями Махачева по этому показателю являются Би Джей Пенн, Хабиб Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон, которые одержали по четыре победы в легком весе. Поединок между Махачевым и Мойкано прошел в рамках турнира UFC 311.

Ранее Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC.

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