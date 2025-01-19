17-летняя Андреева проиграла в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open, уступив представительнице Белоруссии Арине Соболенко.

Встреча, которая продолжалась 1 час 3 минуты, завершилась со счетом 1:6, 2:6.

В следующем раунде Соболенко сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая в своем матче обыграла хорватку Донну Векич.

В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх. Встреча завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 59 минут.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее французский теннисист потерял сознание перед матчем на Australian Open.