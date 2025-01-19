Овечкина и Малкина чествовали в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Питтсбургом»

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина чествовали в матче между командами в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча команд проходит в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене». В одной из пауз в ходе третьего периода прошла минута чествования российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина.

На медиакубе показали список лучших россиян в истории чемпионатов НХЛ по количеству результативных передач, и Малкин является рекордсменом среди россиян по числу ассистов (823), а Овечкин по этому показателю занимает второе место (709).

До этого хоккеист «Оттавы» Донован Себранго назвал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина своим кумиром.

В матче регулярного чемпионата Овечкин забросил голкиперу «Оттавы» Леэви Мериляйнену. Мериляйнен стал 179-м вратарем в НХЛ, которому забросил Овечкин.

Ранее в США нашли чемпионские перстни Малкина за победы в Кубке Стэнли.