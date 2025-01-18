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Иностранный хоккеист назвал Овечкина своим кумиром

Хоккеист «Оттавы» Себранго об Овечкине: это мой любимый игрок с детства
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Isaiah J. Downing/Reuters

Хоккеист «Оттавы» Донован Себранго назвал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина своим кумиром, передает RMNB.

«Овечкин с детства был моим любимым игроком. Было потрясающе оказаться на льду с ним. Это была большая честь. Игроки мечтают об этом моменте», — сказал Себранго, который 17 января в матче против «Вашингтона» дебютировал в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата Овечкин забросил голкиперу «Оттавы» Леэви Мериляйнену. Мериляйнен стал 179-м вратарем в НХЛ, которому забросил Овечкин. По этому показателю он обошел чеха Яромира Ягра.

Шайба Овечкина оказалась единственной в прошедшем поединке. Хоккеист отличился в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее в клубе НХЛ восхитились Овечкиным.

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