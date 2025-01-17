В полиции рассказали, где нашли чемпионские перстни хоккеиста Малкина

Чемпионские перстни российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина за победы в Кубке Стэнли найдены. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции округа Аллегейни, штат Пенсильвания, который опубликован в соцсети X.

В публикации подчеркивается, что все три перстня обнаружили дома у спортсмена. Полицейские продолжают расследование инцидента с ограблением дома Малкина.

Хоккеист выразил благодарность представителям правоохранительных органов и всей организации «Питтсбург Пингвинз».

Новость о том, что жилье Евгения Малкина подверглось ограблению, появилась по окончании встречи регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Сиэтлом» 15 января. Российский форвард смог принять в нем участие, восстановившись после небольшого повреждения, из-за которого пропустил прошлую игровую неделю. Сама игра завершилась победой «Сиэтла» со счетом 4:2, что тоже не добавило позитива 38-летнему нападающему.

В момент взлома сигнализация и камеры оказались отключены, а сейф был открыт.

Ранее Малкин высказался об ограблении своего дома.