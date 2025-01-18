В «Зените» рассказали о возможном подписании бразильского футболиста

Медведев рассказал о ходе переговоров с «Ботафого» о трансфере Луиса Энрике

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с бразильским «Ботафого» о трансфере нападающего Луиса Энрике. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков. Комментарии только по результатам», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что кроме «Зенита» в гонке за 24-летнего бразильца участвует итальянская «Фиорентина» и неназванный клуб из Англии.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Энрике провел 35 матчей, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €22 млн.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил, почему легионеры не возвращаются в российские клубы.