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Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему легионеры не возвращаются в российские клубы

Тренер Гладилин заявил, что проблема бойкота легионерами своих клубов несистемна
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что массовый отказ легионеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) возвращаться в расположение команд не носит системный характер.

По его словам, между отказом Виктора Мендеса прилететь на сборы «Крыльев Советов» и делом Бителло из «Динамо» мало общего.

«Здесь нет какой-то системы, тут у каждого игрока и клуба своя ситуация и свои вопросы, которые надо решать. Нужен индивидуальный подход, чтобы понять — что, как и почему не устраивает игрока в клубе. Может, у кого-то есть семейные проблемы, может быть кого-то не устраивает игровое время, у каждого свои нюансы. В принципе, все игроки на контракте, их можно продать и получить деньги, если так решат руководители команд», — заявил Гладилин.

13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

«Динамо» перед зимней паузой в Российской Премьер-лиге (РПЛ) оказалось на четвертом месте в турнирной таблице, в активе подопечных Марцела Лички 35 баллов.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, почему в России не появится своего Месси.

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