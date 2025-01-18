Экс-тренер сборной России объяснил низкую активность клубов на трансферном рынке

Тренер Игнатьев заявил, что клубам РПЛ больше нет смысла тратить много денег

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что невысокая активность российских команд на трансферном рынке связана с дефицитом предложений.

По его словам, из-за отсутствия еврокубков клубам нет смысла переплачивать за легионеров.

«У кого-то из клубов нет денег на покупку серьезных футболистов, при том, что смысла покупать средних игроков нет. Кто-то считает, что выигрывать можно, идя по пути «Локомотива», опираясь на российский костяк, имея в своем распоряжении всего двух иностранных футболистов. В Лиге чемпионов мы не играем, бороться за первое место тяжело, а остальных результатов можно добиться, играя своими силами, концентрируя внимание на учебно-тренировочной работе», — заявил Игнатьев.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил, почему легионеры не возвращаются в российские клубы.