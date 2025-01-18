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Мостовой о трансфере Хвичи в «ПСЖ»: деньги решают все

Экс-футболист Мостовой: Хвича может выиграть еще один трофей в «ПСЖ»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой заявил, что Хвича Кварацхелия вместе с «ПСЖ» сможет пополнить свою коллекцию трофеев, передает «Чемпионат».

«Хвича может выиграть еще один трофей в свою копилочку. «ПСЖ» много заплатил «Наполи», но и Хвича не останется без денег. Сейчас деньги решают все», — сказал Мостовой.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 43 очка.

В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Лансом». Встреча состоится 18 января.

Ранее трансфер Хвичи в «ПСЖ» назвали удачным для всех.

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