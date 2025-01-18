Трансфер Хвичи в «ПСЖ» назвали удачным для всех

Тренер Гладилин заявил, что от перехода Кварацхелии в «ПСЖ» выиграли все

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что переход из «Наполи» в «ПСЖ» полузащитника Хвичи Кварацхелии является удачным для всех.

По его словам, дивиденды от трансфера получил как игрок, так и оба клуба.

«Сделка очень хорошая для обеих сторон — и Хвича будет получать большую зарплату; выше, чем в «Наполи»; и «ПСЖ» получает разнопланового игрока на перспективу. Кварацхелия умеет играть на разных позициях, поэтому тренерский штаб может использовать его и в средней линии, и в атаке. Взаимовыгодный получился трансфер — думаю, все стороны могут быть довольны», — заявил Гладилин.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 43 очка.

Ранее экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что Хвича Кварацхелия сможет проявить себя ярко в «ПСЖ».