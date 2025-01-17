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«Просто должна забить»: в России оценили шансы Андреевой в матче с Соболенко

Тренер Янчук: Соболенко должна просто забить Андрееву на Australian Open
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Susan Mullane/Reuters

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что первая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, сможет победить 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) за счет мастерства и уверенности. Его слова приводит «Советский спорт».

«Тут уже будут вступать в силу объективные законы мастерства. У Соболенко оно выше. Она просто должна Андрееву забить, потому что Соболенко отличается мощными ударами с обеих сторон. И по предыдущим встречам она забивала», — заявил он.

Теннисистки сыграют между собой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии 19 января.

В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх. Встреча завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 59 минут.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира, где проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Их медали стали единственными для российских спортсменов на Играх.

Ранее Андреева заявила, что устала играть против Соболенко.

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