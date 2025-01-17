Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я очень устала играть против нее»: 17-летняя Андреева о матче с Соболенко

Теннисистка Андреева сообщила, что устала играть против Соболенко
close
Wu Zhizun/Global Look Press

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции после матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) заявила, что устала от матчей против представительницы Белоруссии Арины Соболенко.

«Я очень устала играть против нее. Мне кажется, она единственный игрок, с которым я играла уже четыре или пять раз. Так что да, это много. Вероятно, это будет интересный матч, конечно, я сделаю все возможное и покажу свою лучшую игру», — сказала Андреева.

Теннисистки сыграют между собой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх. Встреча завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 59 минут.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира, где проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Их медали стали единственными для российских спортсменов на Играх.

Ранее российский теннисист назвал условие, при котором Даниил Медведев должен закончить с теннисом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами