«Я очень устала играть против нее»: 17-летняя Андреева о матче с Соболенко

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции после матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) заявила, что устала от матчей против представительницы Белоруссии Арины Соболенко.

«Я очень устала играть против нее. Мне кажется, она единственный игрок, с которым я играла уже четыре или пять раз. Так что да, это много. Вероятно, это будет интересный матч, конечно, я сделаю все возможное и покажу свою лучшую игру», — сказала Андреева.

Теннисистки сыграют между собой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх. Встреча завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 59 минут.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира, где проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Их медали стали единственными для российских спортсменов на Играх.

Ранее российский теннисист назвал условие, при котором Даниил Медведев должен закончить с теннисом.