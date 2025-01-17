«Не рабы»: экс-игрок сборной России об иностранцах, которые не возвращаются в клубы

Быстров заявил, что ему безразличны иностранцы, не возвращающиеся в Россию

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров признался, что ему безразличны иностранные футболисты, которые не возвращаются в расположения своих клубов после отпусков. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Да пофигу вообще. Мне все равно, бог им судья. Это же не рабы. Агенты работают. Здесь они деньги стоят. А так они на халяву хотят куда-то перейти и заработать денег лишних. Проблема только в этом», — заявил Быстров.

17 января самарские «Крылья Советов» сообщили, что чилийский полузащитник Виктор Мендес, арендованный у московского ЦСКА, не прибыл в расположение команды на сборе и игнорирует письма с требованием объяснить свою неявку. Также на сборы со своими командами не прилетели полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон.

16 января появилась информация, что 24-летний ивуарийский нападающий Яо Жан Шарль Оливье не прибыл в расположение «СКА-Хабаровска» после отпуска. В сообщении указано, что из-за этого игрок не сумел пройти медицинское обследование и не полетит на первый зимний сбор.

Ранее стал известен клуб, в котором Неймар может продолжить карьеру.