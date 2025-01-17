Нападающего «Зенита» Соболева сравнили со сбитым летчиком

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не верит в возвращение нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева на свой прежний уровень, который он демонстрировал в «Спартаке».

По его словам, форвард во второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) окончательно закрепится в статусе запасного.

«О нем даже не хочется ничего говорить. Это сбитый летчик, который должен был играть в «Спартаке», там из него может что-то путное и получилось бы. А сейчас он присядет на лавку. Он не знает, что делать, он никакой. И никому не нужен, абсолютно. Что он умеет делать? Стартовой скорости у него нет, дистанционной тоже. Головой сыграть, как Дзюба — вот его качества. Больше ничего я не вижу. Еще удар с правой ноги есть, больше ничего. Каждый футболист играет на своих сильных качествах, а на чем играет Соболев?» — заявил Пономарев

После перехода из «Спартака» в «Зенит» нападающий сыграл в 12 матчах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

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