«Если на корт песок насыплют»: в России не верят в победу 17-летней Андреевой над Соболенко

Экс-теннисист Чесноков не верит в победу 17-летней Андреевой над Соболенко

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков заявил, что 17-летней Мирре Андреевой придется тяжело в матче против первого номера мирового рейтинга Арины Соболенко, представляющей Белоруссию. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Все-таки и у Соболенко бывают неудачные матчи. Но шансов, откровенно говоря, мало. Разве что песок насыплют на корт, тогда Мирра сможет победить. Я видел матчи Соболенко, в том числе на текущем турнире. С любой точки играет очень агрессивно и плотно», — заявил он.

Теннисистки сыграют между собой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии 19 января.

В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх. Встреча завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 59 минут.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира, где проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Их медали стали единственными для российских спортсменов на Играх.

Ранее Андреева заявила, что устала играть против Соболенко.