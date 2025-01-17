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Российский фигурист восхитился Каори Сакамото

Фигурист Горелкин заявил, что ему очень нравится Каори Сакамото
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Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, рассказал в интервью «Газете.Ru», что активно следит за международными турнирами, которые пока проходят без россиян, отстраненных с 2022 года из-за спецоперации России на Украине.

«Слежу за международными стартами, смотрел финал Гран-при и все этапы. Чаще всего смотрю танцы и мужчин, стараюсь всегда зацепить последнюю разминку девчонок», — рассказал Горелкин.

Фигурист выделил в женском одиночном катании 24-летнюю японку Каори Сакамото, которая три раза подряд завоевала золото чемпионата мира с тех пор, как российских спортсменок не допускают на международные старты.

«Мне очень нравится Каори Сакамото. Да, она не показывает какой-то новый контент, но она уверенно делает свое уже много лет и получает за это хорошие оценки», — отметил Горелкин.

Ранее российские фигуристы раскрыли свой любимый зарубежный танец.

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