«Это шикарно»: российские фигуристы раскрыли любимый зарубежный танец

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, поделились в интервью «Газете.Ru» своими впечатлениями от выступлений иностранных фигуристов на международных стартах. Особенно они выделили пару Оливии Смарт и Тима Дика, которые выступают за сборную Испании.

«Конечно, произвольный танец Оливии Смарт и Тима Дика — это шикарно, — сказала Леонтьева. — Много интересных находок, мне очень нравится Оливия в этой программе. На нее сделан акцент в этой постановке, элементы хорошие, есть харизма, задумка, костюмы необычные. Я в восторге!»

Горелкин согласился с мнением Леонтьевой и отметил, что произвольный танец Смарт и Дика — это «идеальное попадание», которое очень выделяет их на фоне всех остальных пар.

Также фигурист отметил американский дуэт Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

«Они молодцы, что в таком возрасте продолжают так кататься, очень взрослая пара. Еще в этом сезоне мне запомнилась хореодорожка у Лайлы Фир и Льюиса Гибсона под «Single Ladies» Бейонсе. Целиком другие программы у них были поинтереснее, но хорео и растанцовка — это классно», — сказал Горелкин.

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