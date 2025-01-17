Федерация легкой атлетики отреагировала на дело тренера, обвиненного в совращении детей

ВФЛА: из полиции не обращались по делу о возможном совращении тренером детей

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) заявила, что правоохранительные органы пока не обращались в организацию по вопросу заведенного в отношении тренера из Ростовской области уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Заявление приводит РИА Новости.

«Всероссийская федерация легкой атлетики всегда осуждает любые проявления насилия. Правоохранительные органы ни с какими запросами в адрес ВФЛА не обращались. Мы всегда открыты к взаимодействию», — заявили в ВФЛА.

17 января телеканал РЕН ТВ сообщил, что 63-летний мужчина, который тренировал титулованных спортсменок, заманивал к себе в жилище девочек, а затем совращал их. Сообщается, что преступления происходили с июля прошлого года. На данный момент установлено трое пострадавших детей 2011 и 2012 годов рождения.

В отношении тренера возбудили уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении, а также иных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших возраста 14 лет. Мужчина заключен под стражу, прочие детали и обстоятельства уточняются.

Ранее РПЛ по инициативе «Локомотива» обратилась в РФС из-за скандального интервью Артема Дзюбы.