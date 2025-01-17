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Заслуженный тренер России по легкой атлетике совращал 12-летних девочек

РЕН ТВ: заслуженного тренера РФ заподозрили в совращении 12-летних девочек
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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Волгодонске заслуженного тренера РФ по легкой атлетике заподозрили в совращении 12-летних девочек. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, 63-летний мужчина, который тренировал титулованных спортсменок, заманивал к себе в жилище девочек, а затем совращал их. Сообщается, что преступления происходили с июля прошлого года. На данный момент установлено трое пострадавших детей 2011 и 2012 годов рождения.

В отношении тренера возбудили уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении, а также иных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших возраста 14 лет. Мужчина заключен под стражу, прочие детали и обстоятельства уточняются.

Ранее петербургская школьница обвинила безработного отца в совращении на протяжении четырех лет.

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