Российский фигурист: на мужском одиночном я оставил все нервы

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, рассказал в интервью «Газете.Ru», как переживал во время прокатов мужчин-одиночников на чемпионате России — 2025.

«На мужском одиночном я оставил все нервы, которые у меня были в этой жизни. Причем с самой первой разминки, потому что все начали падать и срывать элементы. Каждому кричишь: «Стой!», «Ну нет!». Понимаешь, что надо что-то сделать, сходить подышать, вернуться обратно», — рассказал Горелкин.

В мужском одиночном катании золото завоевал Владислав Дикиджи (297,10 балла), серебро — Глеб Лутфуллин (283,02 балла), а бронзу — Евгений Семененко (281,65 балла).

Софья Леонтьева, которая тоже смотрела прокаты мужчин на арене и осталась в шоке, отметила, что хотела бы посмотреть на выступление их пары с Горелкиным с трибуны, если бы это было возможно.

«Выйти в астрал на секундочку, подышать — и поехали дальше, — высказался об этой идее Горелкин. — Хотя нет, все-таки в моменте надо ехать, от начала и до конца, пережить эти четыре минуты и дальше отдыхать спокойно».

Ранее российский фигурист признался, что «чуть инфаркт не получил» из-за Семененко.