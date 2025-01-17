Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский фигурист: на мужском одиночном я оставил все нервы

Фигурист Горелкин заявил, что переживал на прокатах мужчин на чемпионате России
close
Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, рассказал в интервью «Газете.Ru», как переживал во время прокатов мужчин-одиночников на чемпионате России — 2025.

«На мужском одиночном я оставил все нервы, которые у меня были в этой жизни. Причем с самой первой разминки, потому что все начали падать и срывать элементы. Каждому кричишь: «Стой!», «Ну нет!». Понимаешь, что надо что-то сделать, сходить подышать, вернуться обратно», — рассказал Горелкин.

В мужском одиночном катании золото завоевал Владислав Дикиджи (297,10 балла), серебро — Глеб Лутфуллин (283,02 балла), а бронзу — Евгений Семененко (281,65 балла).

Софья Леонтьева, которая тоже смотрела прокаты мужчин на арене и осталась в шоке, отметила, что хотела бы посмотреть на выступление их пары с Горелкиным с трибуны, если бы это было возможно.

«Выйти в астрал на секундочку, подышать — и поехали дальше, — высказался об этой идее Горелкин. — Хотя нет, все-таки в моменте надо ехать, от начала и до конца, пережить эти четыре минуты и дальше отдыхать спокойно».

Ранее российский фигурист признался, что «чуть инфаркт не получил» из-за Семененко.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами