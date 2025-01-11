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«Это что вообще было?»: фигуристка осталась в шоке от битвы российских одиночников

Фигуристка Леонтьева заявила, что переживала за одиночников на чемпионате России
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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Софья Леонтьева, которая выступает в паре с Даниилом Горелкиным в танцах на льду, рассказала в интервью «Газете.Ru», как переживала во время прокатов мужчин-одиночников на чемпионате России и особенно сильно поддерживала двукратного чемпиона страны Евгения Семененко.

«Я пришла смотреть парней с первой разминки. Очень сильно переживала, так как практически со всеми общаюсь в обычной жизни, есть хорошие знакомые. За Женю Семененко очень сильно болела, прожила с ним этот прокат, говорила: «Стой! Стой!». 

А последняя разминка у мальчиков — это вообще что было? Очень волнительно было сидеть на трибунах и смотреть на это вживую. Ребята все молодцы, все классные. У кого-то больше танцевальности, у кого-то бешеные прыжки, но все молодцы», — сказала Леонтьева.

Фигуристка призналась, что раньше не сильно интересовалась одиночным катанием, так как сама всегда выступала в паре. Однако на чемпионате России — 2025 в Омске она впервые в жизни пришла смотреть на выступления одиночников с первой разминки и осталась под большим впечатлением.

Семененко набрал 281,65 балла по сумме двух программ и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны.

В последний день чемпионата России Леонтьева и Горелкин продемонстрировали совместный показательный номер с Семененко под корейскую поп-музыку.

Ранее фигуристка Леонтьева назвала лучшим прокат своего дуэта на чемпионате России.

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