Фигурист Горелкин: чуть инфаркт не получил из-за Жени Семененко

Фигурист Горелкин заявил, что чуть не получил инфаркт во время проката Семененко

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, рассказал в интервью «Газете.Ru», как болел за Евгения Семененко на чемпионате России — 2025.

«Я чуть инфаркт не получил из-за Жени Семененко, напряжение было максимальное. За себя так не переживал накануне, когда у нас был произвольный танец. Женя порадовал», — сказал Горелкин.

Фигурист признался, что был уверен в том, что Семененко попадет в призовую тройку, несмотря на то что по итогам короткой программы одиночник занял промежуточное девятое место.

«Женя уже сидел в грин-руме, а я не знал, что дальше еще несколько человек: привык к ощущению, что Женя в тройке всегда, всегда борется за первое место. Я ему пишу: «Да ты в тройке», а он мне: «Там еще четыре человека». Но в итоге получилось завоевать медаль», — рассказал Горелкин.

Семененко набрал в сумме 281,65 балла и занял третье место. На второй строчке оказался Глеб Лутфуллин (283,02 балла), а на первой — Владислав Дикиджи (297,10 балла).

«Влад Дикиджи — просто вау, с трибуны очень понравился, вообще обожаю смотреть фигурное катание вживую», — признался Горелкин.

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