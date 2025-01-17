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Экс-президент «Спартака» назвал «Зенит» бразильской командой

Экс-президент «Спартака» Червиченко: лидер футбола России — бразильская команда
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал петербургский «Зенит» бразильской командой, передает «Чемпионат».

«Зенит» считает, что их нынешний вектор развития является правильным. Если они все выигрывают, значит, все делают правильно. Но по большому счёту чемпион и лидер российского футбола — бразильская команда», — сказал Червиченко.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее фтболист «Рубина» сделал выбор между «Зенитом» и клубом из Европы.

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