Футболист «Рубина» сделал выбор между «Зенитом» и клубом из Европы

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков рассказал о своем желании играть в Европе, передает Sport24.

«У меня всегда была мечта — играть в Европе. Если будет вариант перейти в европейский клуб, вообще шикарно. Что выберу, если «Зенит» предложит огромную зарплату, а середняк топ-5 будет предлагать меньшие деньги? Выберу поехать в Европу», — сказал Рожков.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Рожков провел 16 матчей, забив один мяч.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось о том, что российским футболистом «Динамо» интересуются клубы из Европы.