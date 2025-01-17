Боец поп-MMA лишился глаза

Российский боец поп-MMA Корней Тарасов лишился левого глаза, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Тарасов рассказал, что вчера у него дома была вечеринка, на которую пришли знакомые. С одной из девушек у него случилось недопонимание и спор.

«Пьяная девушка ударила меня так, что я не ожидал. Врачи боролись за мой глаз около пяти часов, но спасти его не удалось. Сейчас будут бороться за него, чтобы он просто остался. Если не будет глазного яблока, я уже присмотрел себя глаз, как у Терминатора», — сказал Тарасов.

Также Тарасов отметил, что не унывает, признавшись, что лучше лишиться кисти. Также он не собирается обращаться в правоохранительные органы, чтобы у девушки не было проблем.

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