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В Татарстане по делу о хулиганстве задержали чемпиона мира по боксу

Боксера Петрякова задержали в Татарстане по делу о хулиганстве

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В Альметьевске в Республике Татарстан сотрудники отдела СКР по городу задержали 24-летнего боксера Виталия Петрякова, который стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

По данным следственного комитета, в начале января 2024 года спортсмен и его друзья повздорили с Павлом Брыжатым, охранником одного из ночных заведений, в котором они отдыхали.

«Компания избила нескольких выходивших из здания посетителей заведения и охранника Брыжатого, тот оказался в больнице. По словам пострадавшего, вторым участником избиения стал кикбоксер Шерхан Гусейнов, он был задержан ранее и находится под подпиской о невыезде», — говорится в сообщении.

В отношении Петрякова возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ему грозит до семи лет лишения свободы. Однако пока меру пресечения ему не избрали.

Петряков является мастером спорта России по боксу, в 2020-м в Казани он завоевал титул молодежного чемпиона WBC. Помимо этого, он является обладателем титула чемпиона мира по версии IBA International.

8 декабря американский защитник СКА Тони Деанджело заявил, что хочет вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). В феврале 2021 года Деанджело, выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», был выставлен на драфт отказов после драки с россиянином Александром Георгиевым.

Ранее сообщалось, что легендарный российский боксер будет болеть за украинца Усика в бою с Фьюри.

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