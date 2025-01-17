Мостовой: я не могу назвать себя счастливым

Экс-футболист Мостовой заявил, что не может назвать себя счастливым

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что не может назвать себя счастливым человеком, передает Sports.Ru.

«Не могу назвать себя счастливым. Не знаю, что это такое. Многие люди, у которых миллиарды, несчастливы. А есть люди, которые еле сводят концы с концами, но всем довольны», — сказал Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой заявил, что хочет быть нужным российскому футболу.