Мостовой: хочу быть нужным российскому футболу

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что в 2025 году он хочет быть нужным российскому футболу, передает «РБ Спорт».

«Хочу в 2025 году быть нужным российскому футболу. В следующем году будет 20 лет с момента завершения моей игровой карьеры. В 2005-м я провел последний матч в качестве футболиста», — сказал Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой прошел аттестацию по итогам тренерского обучения.