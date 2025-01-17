Стала известна судьба Холанда в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продлил контракт с Холандом на десять лет

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд продлил контракт с английским «Манчестер Сити», передает пресс-служба команды.

Новый контракт 24-летнего норвежца с «горожанами» рассчитан до лета 2034 года.

В нынешнем сезоне норвежец провел 27 матчей во всех соревнованиях за «Манчестер Сити», в которых забил 21 гол. Контракт Холанда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает шестое место, набрав 35 очков в 21 туре. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 47 баллов.

Ранее Холанд выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола выведет команду из кризиса.

«Мы должны оставаться позитивными, даже если это трудно. Пеп найдет решение, он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него», — заявил Холанд.

Ранее стало известно, почему Гвардиола развелся с женой через 30 лет отношений.