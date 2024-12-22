Самый дорогой футболист мира выразил поддержку главному тренеру

Норвежский футболист английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола выведет команду из кризиса. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Мы знаем, как важна уверенность в себе, и видим, что она влияет на каждого из нас. Мы должны оставаться позитивными, даже если это трудно. Пеп найдет решение, он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него», — заявил Холанд.

21 декабря «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 1:2.

«Астон Вилла» вырвалась вперед уже на 16-й минуте усилиями Джона Дюрана. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев. Подопечным Хосепа Гвардиолы удалось лишь забить гол престижа в концовке — отличился Фил Фоден на 90+3-й минуте.

«Манчестер Сити» после этого поражения идет на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 27 очков. «Астон Вилла», опередив «Сити», вышла на пятую позицию. Теперь в их активе 28 баллов.

Неудачная серия «горожан» продолжается: 11 декабря «Манчестер Сити» уступил итальянскому «Ювентусу» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2, а 15 числа коллектив проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2, ведя к 88-й минуте. В последних 12 встречах действующий чемпион Англии смог одержать лишь одну победу — над «Ноттингем Форест» в рамках АПЛ со счетом 3:0.

Ранее Гвардиола заявил, что у «Манчестер Сити» нет шансов на победу в АПЛ.