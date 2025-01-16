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Стало известно, почему Гвардиола развелся с женой через 30 лет отношений

Тренер Гвардиола расстался с женой Серрой из-за контракта с «Манчестер Сити»
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Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расстался с женой Кристиной Серрой после 30 лет отношений из-за решения продлить контракт с английским клубом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, инициатором развода стала Серра. Она обвинила тренера в том, что он был слишком сосредоточен на своем профессиональном проекте. При этом, по мнению друзей пары, это может быть не окончательный развод, а разрыв.

Информация в СМИ о разводе появилась 13 января. Издание Diario Sport утверждает, что решение об этом было принято еще в декабре 2024 года, однако пара попросила окружение не раскрывать подробности. Также известно, что, несмотря на расставание, отношения пары остались дружескими. В браке у них родилось трое детей.

15 января «Манчестер Сити» упустил победу в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брентфорда». Встреча, которая состоялась на стадионе «Брентфорд Комьюнити», завершилась со счетом 2:2. «Манчестер Сити» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 35 очков.

Ранее болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер в честь Гвардиолы.

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