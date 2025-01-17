Малкин выступил с заявлением после обнаружения чемпионских перстней в его доме

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выступил с заявлением, после того, как полиция обнаружила чемпионские перстни у него дома. Слова Малкина передает пресс-служба «Питтсбурга» в соцсетях.

«Я хотел бы выразить свою благодарность полиции и организации «Пингвинз». Поддержка со стороны моих партнеров и болельщиков за последние несколько дней очень много значит для моей семьи и меня», — сказал Малкин.

Новость о том, что жилье Евгения Малкина подверглось ограблению, появилась по окончании встречи регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Сиэтлом» 15 января. Российский форвард смог принять в ней участие, восстановившись после небольшого повреждения, из-за которого пропустил прошлую игровую неделю. Сама игра завершилась победой «Сиэтла» со счетом 4:2, что тоже не добавило позитива 38-летнему нападающему.

В момент взлома сигнализация и камеры оказались отключены, а сейф был открыт.

Ранее в США нашли чемпионские перстни Малкина за победы в Кубке Стэнли.