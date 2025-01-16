Российский теннисист назвал условие, при котором Медведев должен закончить с теннисом

Теннисист Андрей Чесноков заявил, что Даниил Медведев должен завершить карьеру, если его спад будет продолжительным, передает Sport24.

«Долговременный ли это спад? У Медведева очень сильный уровень. Не думаю, что это продлится долго. Если спад будет длительным, то он должен закончить с теннисом», — заявил Чесноков.

Медведев уступил Ленеру Тину во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее российский теннисист объяснил поражение Медведева во втором круге Australian Open.