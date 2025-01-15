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Теннисный тренер назвал фавориток Australian Open из России

Тренер Абашкин назвал Касаткину, Андрееву и Шнайдер фаворитами АО-2025 из России
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Violeta Santos Moura/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что минимум трое отечественных спортсменок могут побороться за выход в поздние стадии Australian Open.

По его словам, это Дарья Касаткина, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

«У нас большая когорта девушек, которые играют на самом высоком уровне. Дарья Касаткина — очень опытная теннисистка, которая стабильно показывает высококлассную игру, способная пройти до решающих стадий турнира. Мирра Андреева и Диана Шнайдер здорово прибавили за прошлый год, от них я тоже жду дальнейших шагов вперед. В топ-100 рейтинга WTA у нас множество девушек, с интересом буду за ними следить и надеяться, что кто-то из них пройдет максимально далеко», — заявил Абашкин.

В матче второго круга Australian Open Мирра Андреева обыграла японскую спортсменку Моюку Учижиму, которая занимает 63-е место в рейтинге WTA. Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

В матче второго круга Диана Шнайдер обыграла австралийскую спортсменку Айлу Томлянович. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:5.

За выход в третий круг Дарья Касаткина в ночь на 16 января сыграет с китаянкой Ван Яфань. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее Мирре Андреевой спрогнозировали постепенный подъем в мировом рейтинге.

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