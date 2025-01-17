Полиция возбудила уголовное дело в связи с коррупционным скандалом в футболе

ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с заявлением губернатора региона Вячеслава Федорищева о том, что футбольный клуб «Крылья Советов» должен 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В региональном главке МВД уточнили, что данные предварительного расследования не могут быть обнародованы, поэтому подробности дела не привели.

26 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее российский тренер Андрей Канчельскис прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе, заявив, что надо действовать, а не говорить.