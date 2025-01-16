Российский тренер о коррупционном скандале: надо действовать, а не говорить

Российский тренер Андрей Канчельскис прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе, заявив, что надо действовать, а не говорить, передает Metaratings.

«Поговорить все умеют, а надо действовать. Но опять же скажу: следственные органы должны этим заниматься, а они молчат два с половиной месяца. Значит, так выгодно, значит, так нужно», — сказал Канчельскис.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) объяснили обвинения арбитров в коррупции.