Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер о коррупционном скандале: надо действовать, а не говорить

Тренер Канчельскис о коррупционном скандале в футболе: надо действовать
close
andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российский тренер Андрей Канчельскис прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе, заявив, что надо действовать, а не говорить, передает Metaratings.

«Поговорить все умеют, а надо действовать. Но опять же скажу: следственные органы должны этим заниматься, а они молчат два с половиной месяца. Значит, так выгодно, значит, так нужно», — сказал Канчельскис.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) объяснили обвинения арбитров в коррупции.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами