Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 20 шайб

Овечкин забросил 874-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от рекорда Гретцки до 20

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб.

Россиянин забросил шайбу в овертайме матча против «Оттавы». Это принесло «Вашингтону» победу со счетом 1:0.

Таким образом, общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.

В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.

16 января журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN подвел итоги первой половины сезона Национальной хоккейной лиги, поставив форварда «Вашингтона» Овечкина на первое место в номинации «Величайшее достижение на льду».

По его мнению, если российский хоккеист продолжит в том же темпе, он может побить рекорд Гретцки к концу марта.

Ранее Овечкин рассказал о трудностях возвращения к матчам после травмы.