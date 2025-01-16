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Овечкин рассказал о трудностях возвращения к матчам после травмы

Капитан «Вашингтона» Овечкин о восстановлении после травмы: было нелегко
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Washington Capitals/Twitter

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему непросто было возвращаться на лед после травмы, из-за которой он пропустил несколько недель в ноябре-декабре. Слова хоккеиста приводит Telegram-канал его команды.

«Тяжело ли далось возвращение в игру после травмы? Конечно, было нелегко, потому что ритм игры и тренировок отличаются. Но сейчас уже намного комфортнее себя чувствую. Все будет нормально», — заявил он.

15 января «Вашингтон» обыграл »Анахайм Дайкс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0. Овечкин результативных действий в матче не совершил.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 873 гола, отставание составляет 21 шайбу. В текущем сезоне он оформил 20 голов. Благодаря своей предпоследней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

«Вашингтон» набрал 63 очка в 44 матчах, команда — лидер в Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата команда встретится в гостях с «Оттавой Сенаторз» 17 января.

Ранее «Вашингтон» показал видео с Овечкиным и корги.

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