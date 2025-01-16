Хоккеист Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN

Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN подвел итоги первой половины сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поставив форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на первое место в номинации «Величайшее достижение на льду».

«Если Овечкин продолжит в том же темпе, он может побить рекорд Гретцки к концу марта. И это несмотря на то, что в текущем сезоне он пропустил время из-за травмы», — написал Вышински.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 873 гола, отставание составляет 21 шайбу. В текущем сезоне он оформил 20 голов. Благодаря своей предпоследней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

«Вашингтон» набрал 63 очка в 44 матчах, команда — лидер в Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата команда встретится в гостях с «Оттавой Сенаторз» 17 января.

Ранее Овечкин рассказал о трудностях возвращения к матчам после травмы.