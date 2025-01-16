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Американский теннисист о победе над Медведевым: мне очень хотелось в туалет

Теннисист Тин признался, что ему хотелось в туалет во время матча с Медведевым
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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Американский теннисист Ленер Тин прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в матче второго круга Australian Open, заявив, что ему очень хотелось в туалет. Слова Тина передает пресс-служба турнира.

«Я надеялся, что дело не дойдет до тай-брейка в пятом сете. Честно говоря, в четвертом сете мне так сильно хотелось в туалет, что старался закончить его как можно быстрее», — сказал Тин.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее сообщалось о том, что Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга после вылета с Australian Open.

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