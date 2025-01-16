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Российский биатлонист об отстранении: нельзя на этом зацикливаться

Биатлонист Латыпов: нельзя зацикливаться на отстранении от соревнований
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что не стоит зацикливаться на отстранении от международных соревнований, передает RT.

«Мне кажется, нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях. Я больше склонен к тому, чтобы находить положительные моменты в той ситуации, которая есть», — сказал Латыпов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С этого момента российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов.

13 января призеры гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе норвежские биатлонисты братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Холм Легрейд появились на награждении с флагом Украины. Офицер международной организации Кристиан Винклер заявил, что проблем в демонстрации флага нет.

Ранее в Норвегии назвали необходимым отстранение российских биатлонистов.

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